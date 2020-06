"Snuffelronde" Rousseau en Magnette voorbij: "Er zou formateur kunnen worden benoemd voor regering voor einde zomer"

De minderheidsregering-Wilmès werd zo een volwaardige regering, maar dat is maar tijdelijk. Deze maand lopen de volmachten af en geen enkele partij wil ze verlengen. En het vertrouwen van het parlement is maar gegeven tot september.



De socialistische familie, met voorzitters Magnette en Rousseau, namen het initiatief om gesprekken te houden met de verschillende partijvoorzitters om een draagvlak te zoeken voor zo'n nieuwe federale regering.

Die gesprekken blijken nu afgerond. Volgende week zou er een verslag komen. "We zochten een opening om een nieuwe regering te vormen na de coronacrisis en die opening hebben we gevonden", klinkt Rousseau optimistisch. "Nu gaan we proberen om die opening groter te maken."



"We hebben veel contacten gehad", reageert Paul Magnette. "We maken binnenkort een samenvattig van die gesprekken. Het zullen de eerste grote conclusies zijn om steun te geven aan zij die een regering kunnen vormen."



"Er zou een formateur kunnen worden benoemd om voor het einde van de zomer een regering te vormen." Op de vraag of dat met de N-VA kan, was Magnette kort: "We spreken met iedereen. Het gaat over inhoud."