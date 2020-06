Btw-verlaging horeca, gratis tienrittenkaart en mogelijk cheque van € 300 voor werknemers: dit besliste de Superkern  

Voor de horecazaken komt er een btw-verlaging: het tarief wordt verlaagd naar zes procent, behalve voor alcoholische dranken. Het idee is om meer financiële ademruimte te creëren voor uitbaters, en niet zozeer om de prijzen van eten en drank te verlagen. De maatregel geldt tot en met 31 december 2020. De regeling rond de tijdelijke werkloosheid wordt in de zwaar getroffen horeca- en vrijetijdssector ook verlengd tot het einde van dit jaar, in andere sectoren is dat tot 31 augustus.

Werkgevers krijgen ook de mogelijkheid om aan hun werknemers een fiscaal volledig aftrekbare en belastingvrije consumptiecheque van 300 euro te geven. Die cheque moet wel specifiek uitgegeven worden in de zwaarst getroffen sectoren zoals de horeca en de cultuursector.

Om het toerisme in eigen land een duwtje in de rug te geven, krijgt elke inwoner een rail pass van de NMBS met 10 ritten. Die rail pass zal geldig zijn van 1 juli tot en met 31 december. Het supplement dat je normaal gezien betaalt om je fiets mee op de trein te nemen vervalt tijdelijk.

Er is ook gedacht aan de koopkracht van de meest kwetsbaren: mensen met een leefloon, mensen met een beperking of mensen die recht hebben op een inkomensgarantie voor ouderen zullen de komende zes maanden elke maand een premie van 50 euro krijgen. Er komt ook extra steun voor de OCMW's.