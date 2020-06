Van Sydney tot Londen: ook buiten VS blijven mensen op straat komen, ondanks coronamaatregelen

De gewelddadige dood van de zwarte Amerikaan George Floyd blijft ook buiten de VS woede uitlokken. In verschillende delen van de wereld wordt geprotesteerd tegen racisme en politiegeweld. In de Franse hoofdstad Parijs is vanmiddag een betoging gepland, maar die is verboden uit angst voor een te dichte menigte in coronatijden. Ook de Britse overheid heeft burgers daarom opgeroepen om niét op straat te komen, maar in Londen zijn toch duizenden mensen bijeen.