Wat nu gebeurt in Amerika, komt niet onverwacht. De steden die nu in brand stonden, waren toen al aan het smeulen. Dat merkte conflictjournalist Rudi Vranckx toen hij er enkele jaren geleden op reportage was voor de reeks "Kleine helden". In deze reportage volgt Vranckx drie Amerikaanse kleine helden die proberen uit alle macht dingen te veranderen. Bekijk hierboven de reportage.