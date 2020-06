Agent uit Middelkerke redt baby-bruinvis

In Middelkerke kreeg de politie vanmorgen iets over 9 uur een melding van een aangespoelde bruinvis aan de Logierlaan. Het waren wandelaars die het dier hadden opgemerkt. Er kwam een patrouille ter plaatse, samen met iemand van Sea Life. Die zag meteen dat het een heel erg jong dier was, pasgeboren zelfs, en vreesde dat het weinig overlevingskansen zou hebben als het niet snel terug in zee geraakte. De agenten probeerden het bruinvisje verder het water in te duwen, maar dat lukte niet. "Toen heeft een van hen, een ervaren zwemmer, zijn wapengordel uitgedaan en is hij met het diertje in zee gesprongen", vertelt een trotse korpschef Frank Delva. "Hij is voorbij de branding gezwommen, tot dichter bij de moeder bruinvis en van daar is het jong dan zelf terug kunnen zwemmen. " De agent hield er een nat pak aan over, maar vooral veel complimenten van zijn korpschef en collega's.