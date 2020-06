Björn Soenens over protesten in VS: "Te vergelijken met affaire-Dutroux: moment om politie en justitie te hervormen"

De massale protesten van gisteren en voorbije nacht in de VS tegen racisme en politiegeweld maken indruk, ook bij Amerikacorrespondent Björn Soenens. Hij denkt dat dit de komende maanden hét thema zal blijven. "Ik begin het meer en meer te vergelijken met de affaire-Dutroux in België, 25 jaar geleden. Het is alsof de vernislaag eraf gekrabd is en alle frustraties en etter nu naar buiten stromen."