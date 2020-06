Te veel coronadoden in Brazilië? President Bolsonaro haalt cijfers van website, Gezondheidsraad reageert vernietigend

Het is zelfs moeilijk om een zicht te krijgen op de oversterfte, de vraag dus hoeveel mensen meer zijn gestorven dan gemiddeld in dezelfde periode. Dat is een methode die achteraf vaak een juist beeld kan geven van het aantal mensen die stierven aan Covid-19. Maar ook dat wordt moelijk, want alleen al in de staat van Rio de Janeiro zijn maar liefst een half miljoen overlijdenscertificaten weggehaald van de officiële website. Op die manier wordt het dus onmogelijk vergelijken.

Domingos Alves is professor sociale geneeskunde aan de universiteit van Sao Paolo in Brazilië. "We zijn stilaan een internationale grap aan het worden wat volksgezondheid betreft", zegt hij. "Doden kan je niet per decreet verstoppen."

De wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt al langer dat Zuid-Amerika en zeker ook Brazilië het nieuwe centrum worden van de pandemie. Maar vrijdag dreigde president Bolsonaro er nog mee uit de organisatie te stappen. Hij noemt de WHO een politieke en partijdige organisatie. President Bolsonaro vond het coronavirus lange tijd maar "een griepje" en weigerde ook drastische maatregelen te nemen.