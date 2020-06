Child Focus: "Wij vrezen een piek van internationale kinderontvoeringen"

In de voorbije lockdownperiode, meer specifiek sinds 11 maart, was het niet toegestaan om het land te verlaten. Dat verandert vanaf 15 juni: dan heropenen de landsgrenzen weer. En dat zou wel eens kunnen zorgen voor een piek in het aantal kinderontvoeringen. "Tijdens de quarantaineperiode is het aantal kinderontvoeringen ongeveer gehalveerd," zegt Hilde Demarré van Child Focus. "Dat is niet verwonderlijk: als de grenzen sluiten is het ook moeilijker om uw kind mee te nemen naar het buitenland."