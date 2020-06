DE FOYER #33: over racisme aanpakken, het plan van Magnette en superspreaders

De dood van George Floyd in de Verenigde Staten heeft wereldwijd heel wat losgemaakt. Ook in Brussel wordt vandaag betoogd naar aanleiding van het politiegeweld tegen zwarten in de VS, maar evenzeer in eigen land zijn er problemen op vlak van racisme en discriminatie. Hoe kan je daar als samenleving tegen vechten? We vroegen het aan vicepremier en minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

Ook Paul Magnette was onze gast. De PS-voorzitter pleit voor een ambitieus relanceplan. Kostprijs: 37,5 miljard euro. Op de superkern van zaterdag werd al een economisch herstelpakket goedgekeurd. Maar is dat wel voldoende voor Magnette? En hoe zit het ondertussen met de vorming van die federale regering?

Een sector die de economische herstelmaatregelen goed zal kunnen gebruiken, is de cultuursector. Maar ook op andere vlakken speelt de coronacrisis hen parten. Zangkoren zijn blijkbaar "superspreaders". En wat met orkesten? En het ballet? Steven Kolaczny van Scala en Jan Raes van Opera Ballet Vlaanderen kwamen vertellen over hoe zij deze bijzondere periode doorkomen.