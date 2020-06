Fietsers rijden lekke band door spijkertje op fietspad in Duffel

Aan het Netekanaal in Duffel hebben zo'n 30 fietsers in de loop van de voormiddag hun banden lek gereden op het fietspad langs het water. De politie deed intussen een controle op het fietspad, maar kon voorlopig maar één klein spijkertje terugvinden. Wellicht heeft die de lekke banden veroorzaakt. Het is nog niet duidelijk of dat spijkertje al dan niet doelbewust op het fietspad langs het Netekanaal is gelegd. De politie vraagt wel dat iedereen die iets verdachts heeft gezien, het zou melden.