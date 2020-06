5 uitbaters over de heropening van hun café of restaurant: “Mondmasker verbergt glimlach van obers”

Voor restaurant HarteTroef in Aarschot hebben de strenge maatregelen voor de horeca grote gevolgen. Uitbater Glen Van der Auwera: “Wij hebben een knus restaurant met 80 plaatsen, maar kunnen nu binnen nog maar 30 mensen ontvangen. Ook op het terras kunnen we veel minder tafels zetten. In totaal verliezen we 60% van onze normale bezetting. Dat is heel wat, dus moeten we daar creatief mee omspringen. Normaal zijn we doorlopend open, nu gaan we werken met reservaties in drie shiften: een ‘s middags en twee ‘s avonds. We hopen dat we zo de gemiste tafels een beetje kunnen compenseren."

