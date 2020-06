Honderden betogers op straat tegen Libanese regering

Het kwam ook tot confrontaties met aanhangers van de sjiitische beweging Hezbollah. Daarbij zijn volgens het Libanese Rode Kruis 48 mensen gewond geraakt. Elf demonstranten zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het was de eerste betoging die toegelaten was sinds de coronamaatregelen in Libanon versoepeld werden. Het protest, dat van start ging in oktober, is gericht tegen de gehele politieke klasse, die beschuldigd wordt van corruptie en incompetentie. Maar sommige betogers riepen ook op om Hezbollah te ontwapenen.

Betogers en aanhangers van Hezbollah, afkomstig uit een naburige wijk, begonnen daarop met stenen naar elkaar te gooien. Het leger moest tussenbeide komen om te vermijden dat de situatie zou escaleren, stelde een fotograaf van het Franse nieuwsagentschap AFP vast.

De kwestie van de bewapening van Hezbollah is een van de grote breuklijnen in de Libanese politiek. De sjiitische fractie is de enige die haar militair arsenaal niet opgaf na de burgeroorlog (1975-1990).

Voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus en het wekenlange geldende uitgaansverbod waren er weer mensen uit verschillende delen van het land naar Beiroet gekomen om te demonstreren. Velen van de honderden actievoerders droegen maskers in de kleuren van de nationale vlag. Het motto van het protest was "we willen een beter leven" en was gericht tegen de politieke elite die door de demonstranten verantwoordelijk wordt gehouden voor de economische crisis in het land.

In de aanloop naar het protest op zaterdag hadden activisten geëist dat Hezbollah zou worden ontwapend. De organisatie, die nauw verbonden is met Iran, vormt een soort staat in de staat in Libanon. Hezbollah is betrokken bij de regering, maar heeft ook een eigen militie die gebieden controleert.

Voor de coronauitbraak gingen actievoerders al maandenlang de straat op om hun ongenoegen te uiten over de diepe economische crisis en het politieke systeem. Ze beschuldigen de politieke klasse van corruptie en besluiteloosheid.

Libanon heeft sinds 21 januari een nieuwe regering onder leiding van premier Hassan Diab. Het land zat zonder kabinet na het aftreden van eerste minister Saad al-Hariri in oktober. Hij ruimde het veld in reactie op de demonstraties tegen corruptie bij de overheid en de aanpak van de economische crisis.