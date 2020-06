Straks Black Lives Matter-betoging in Brussel, activisten projecteren afbeelding George Floyd op symbolische plaatsen

In Brussel vindt straks een Black Lives Matter-betoging plaats tegen racisme en politiegeweld. Die volgt een dag na gelijkaardig protest wereldwijd, ook in de VS zelf. In Washington DC omsingelden tienduizenden mensen het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media wou president Donald Trump eerder deze week 10.000 militairen inzetten om de protesten in zijn land de kop in te drukken. Volg alles in onderstaande liveblog.