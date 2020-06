Krijgen we een tsunami aan psychologishe klachten door de coronacrisis? Neen, maar wel storm op zee

Maar tot daar het overwegend goede nieuws. Onderzoek toont namelijk aan dat er een belangrijke vierde groep van mensen is die pas klachten zal ontwikkelen binnen enkele maanden of zelfs op nog langere termijn. Ik denk dan vooral aan mensen uit de zorg, zoals artsen en verpleegkundigen, maar in feite iedereen die om een of andere reden zijn of haar best heeft gedaan om toch maar overeind te blijven. Bij hen is het risico op ernstige en meer chronische psychologische problemen erg groot, zeker wanneer ze geen hulp zoeken.

Dat geldt zeker ook voor een vijfde groep van mensen: zij die al tijdens de crisis ernstige psychologische problemen hebben ontwikkeld. Denk aan mensen die door een faillissement in een negatieve spiraal terecht komen van financiële, relationele en psychologische problemen. Of zij die te maken hebben gehad met intrafamiliaal emotioneel, fysiek en/of seksueel geweld tijdens de lockdown. Zeker bij jongeren kan hierdoor hun toekomst ernstig gehypothekeerd worden: ze vinden geen aansluiting bij leeftijdsgenoten, hun schoolse prestaties gaan er sterk op achteruit, en hun vertrouwen in anderen en de maatschappij in het algemeen raakt steeds meer geschonden.