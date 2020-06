Politici niet te spreken over betogers die afstandsregel compleet negeren

De Brusselse minister Sven Gatz is milder voor de betogers. Hij merkt op dat ze bijna allemaal een monsmasker dragen, maar zijn partijgenoot en minister van Volksgezondheid Maggie De Block is het daar niet mee eens. Een massabijeenkomst is zeer nefast is voor de verspreiding van het virus, ongeacht de goede reden voor de manifestatie.