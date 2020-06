Protest tegen racisme aan omstreden standbeeld van Leopold II in Oostende

Op een aantal plaatsen in ons land waren vandaag betogingen tegen racisme. Het protest, wereldwijd, komt er nadat in Amerika een zwarte man is omgekomen bij politiegeweld. Ook in Oostende kwamen mensen samen met de slogan "Black lives matter". Maar de betoging had er nog een andere dimensie. Veel deelnemers willen in Oostende ook het standbeeld weg van Leopold II omdat het voor hen symbool staat voor racisme. Onze vroegere koning voerde destijds een schrikbewind in wat nu Congo is. Heel wat congolezen kwamen daarbij om.

Bij het standbeeld staat al langer tekst met kort wat duiding, maar dat volstaat niet voor de betogers. "Als er een langere uitleg zou komen, waarin de wreedheden van Leopold II beter omschreven worden, zou ik er nog mee kunnen leven", vertelt één van hen. "Maar het liefst wil ik dat beeld eigenlijk weg."

De betoging in Oostende verliep zo goed als zonder incidenten.