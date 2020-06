PS-voorzitter Magnette: "Premier Wilmès kan zeker degene zijn die volgende initiatief neemt in regeringsvorming"

Volgens Magnette komt die 38 miljard niet bovenop de steunpakketten die nu al goedgekeurd zijn, maar zijn die maatregelen net inbegrepen in het bedrag dat hij eerder noemde. We hebben al steunmaatregelen goedgekeurd, maar we gaan er nog moeten goedkeuren, stelt Magnette. "En uiteindelijk zullen we wel aan die 38 miljard komen."

Voor Magnette is het duidelijk wat de nieuwe regering zal moeten doen na deze coronacrisis. "De formules van de Zweedse coalitie zullen niet meer werken. Besparingen en austeriteit zullen niet meer werken. We moeten meer uitgeven. Het is verstandiger om nu sterk te reageren, net om hogere uitgaven in de toekomst te vermijden."