“Halfuur varen is een ton vol afval”, vrijwilligers ruimen rivieren op tijdens "River Cleanup"

Wereldwijd werden vandaag zo’n 300 rivieren schoongemaakt door vrijwilligers tijdens “River Cleanup”, een grote symbolische actie om de hoeveelheid afval die in zeeën en oceanen zit aan te kaarten. In deze tijden wordt dat natuurlijk georganiseerd in kleine groepjes. Ook in Brussel en Antwerpen werden vandaag tientallen kilo’s afval uit rivieren en stromen gehaald.