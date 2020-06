Versoepeling van de coronamaatregelen zal vooral tot drukkere avondspitsen leiden

Het Europese luchtruim gaat weliswaar weer gradueel open maar over intercontinentale reizen is er nog geen duidelijkheid. Dat kan betekenen dat het later tijdens de zomer aardig druk kan worden op de wegen. Wellicht zullen veel Europeanen kiezen voor een autovakantie dichtbij in plaats van een vliegreis naar een ander continent. Ook dat zal op onze wegen zichtbaar worden want we zijn een transitland in het midden van Europa. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel. De files aan de grenzen zullen dan verdwenen zijn.