Voormalig stafchef en minister Colin Powell zal voor Democraat Joe Biden stemmen, tegen Trump

Colin Powell vervoegt zo het selecte clubje van gewezen topmilitairen die kritiek hebben op de aanpak door president Trump van het protest in de VS. Onder meer voormalig stafchef van het Witte Huis John Kelly, maar ook gewezen minister van Defensie James Mattis hadden onlangs zware kritiek op Trump omdat die het leger wil inzetten tegen de betogers.

Powell is dan wel een tijdje uit de belangstelling verdwenen; hij heeft nog altijd veel gewicht. Hij was de eerste zwarte in de VS die het tot stafchef van de strijdkrachten schopte en speelde een belangrijke rol in de Golfoorlog om Koeweit in 1991. Toen werd het leger van de Iraakse dictator Saddam Hoessein uit Koeweit verdreven. Nadien was Powell minister van Buitenlandse Zaken onder George W. Bush. Hij werd toen met valse bewijzen over massavernietingswapens in Irak naar de Verenigde Naties gestuurd. Kort nadien vond de Amerikaans-Britse inval in Irak plaats. Powell trok zich nadien terug uit de politiek.