Wereldwijd zijn nu al 400.000 mensen overleden aan het coronavirus

Het Verenigd Koninkrijk is met 284.000 besmettingen en meer dan 40.000 doden nog altijd het op een na meest getroffen land. Brazilië heeft echter veel meer besmettingen, ongeveer 672.000 maar officieel dus iets minder dan 36.000 doden.

In Rusland lijkt het virus echter ook snel op te rukken met officieel 247.000 besmettingen en dat is ook het geval in India met 247.000 gevallen. In dat laatste land is de regering toch al begonnen met het terugschroeven van de lockdown.

Die cijfers geven echter slechts een vaag beeld. De criteria voor besmettingen zijn niet overal dezelfde en veranderen vaak en sommige landen wordt verweten dat ze de statistieken opzettelijk manipuleren.