Overleg met MR-voorzitter breekt ABVV-voorzitter Robert Vertenueil zuur op: hij verliest vertrouwensstemming

Vertenueil is Franstalig, en de vertrouwensstemming gebeurde door het Waals ABVV. Maar de stemming gaat wel degelijk over zijn positie als federaal voorzitter. Het ABVV is immers een nationale vakbond. Dat Vertenueil wellicht een stap opzij zal moeten zetten is opmerkelijk, vooral gezien de timing. In november zijn het sociale verkiezingen. En er is de zware economische impact van de coronacrisis.