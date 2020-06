Duizenden Amerikanen nemen afscheid van George Floyd in Houston

In Houston, in de Amerikaanse staat Texas, staan al heel wat mensen aan te schuiven aan de Fountain of Praise-kerk om een laatste groet te brengen aan George Floyd. Floyd ligt er opgebaard in een open kist. Vele mensen hebben bloemen mee en dragen T-shirts met onder meer “I can't breathe” opgeschreven. De woorden die Floyd meermaals uitsprak toen hij onder de knie van de agent zijn laatste adem uitblies. Er worden tienduizenden mensen verwacht op de wake. Aan de rouwende mensen wordt gevraagd om een mondmasker en handschoenen te dragen omwille van de heersende coronacrisis in het land.