Antwerpse kathedraal opnieuw open, bezoekers kunnen kunstwerk in de "coronakapel" bekijken 

"Voor de coronacrisis kregen we hier zo'n 350.000 toeristen per jaar over de vloer", vertelt pastoor Bart Paepen. "De toeristen gaan er voorlopig nog niet zijn, maar we hebben ook nog heel wat andere bezoekers. De afgelopen maanden kregen we heel wat berichten van mensen die zich opgesloten voelden en ernaar verlangden om opnieuw een kaarsje te komen branden. We hopen dat we hen nu toch een verlichting kunnen bieden, ook al zijn er nog beperkingen door de coronamaatregelen."