Automatische toegangscontrole met scanner in AZ Herentals om wachtrijen te vermijden

Vanaf vandaag mag elke patiënt in het AZ Herentals één bezoeker ontvangen, en dat voor een half uur. Bij voorkeur is dat ook elke keer dezelfde bezoeker. Om de bezoekersregeling te controleren, is er sinds vandaag een automatische toegangscontrole met een QR-code die je moet scannen. De patiënt kan die code aan zijn bezoeker bezorgen. De code is telkens maar voor een beperkte tijd geldig. Je zal dus niet zomaar buiten de bezoekuren binnengeraken, en de code kan ook niet door meerdere bezoekers gebruikt worden.

Ook de patiënten moeten langs de scanner passeren. Zij krijgen toegang met hun elektronische identiteitskaart. Op die manier kan het ziekenhuis bijvoorbeeld controleren dat patiënten pas 30 minuten voor hun afspraak toegang krijgen



"Het systeem is erg flexibel", zegt directeur Rudy Van Ballaer. "Als er binnenkort meerdere bezoekers mogen komen of als we onze bezoekuren weer kunnen uitbreiden, kan het gemakkelijk aangepast worden. Het kan goed zijn dat we dit systeem ook na de coronacrisis blijven gebruiken. Ziekenhuizen zijn tot hiertoe altijd plekken geweest waar iedereen zomaar binnen en buiten kon lopen. Misschien dat we daar sowieso eens over moesten nadenken."