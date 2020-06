Bedenker "Friends": "Ik heb niet genoeg aan diversiteit gedaan"

Marta Kauffman, de mede-bedenker van de sitcom "Friends", heeft tijdens een interview toegegeven dat ze niet genoeg heeft gedaan om meer kleur in haar reeks te krijgen. "Friends" vertelt het verhaal van vier witte mensen die in New York samen wonen. De sitcom was in de jaren 90 enorm populair en is bij ons nog altijd te zien op Netflix. Eerder vertelde één van de hoofdrolspelers, David Schwimmer dat hij toen al had aangedrongen op meer kleur.