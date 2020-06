Cafés in Kuurne en Rekkem zetten om middernacht de tapkraan al open

In cafés in Rekkem, Kuurne en in Zonnebeke zwaaiden de deuren om middernacht weer open. Cafés en restaurants moeten hun klanten op veilige afstand van elkaar houden. Aan de toog zitten mag niet en om één uur 's nachts moeten ze sluiten. De eerste klanten hadden grote dorst: "We zijn gewoon binnengestapt en hebben meteen een meter bier besteld: 10 pintjes", zegt een enthousiaste klant in Café Central in Rekkem. "We gaan nu nog een meter bestellen. We hebben nog veertig minuten dus ik denk dat er nog een meter of drie zal binnengaan."

"Goeie test vooraleer het drukker wordt"

Uitbater van Café Central Tiele Van Simaeys kon zich niet inhouden om vannacht al open te gaan. "De drang om onze passie weer iedere dag uit te oefenen zat er toch in. Het is ook een goeie test om te kijken vannacht bij een kleinere opkomst of de maatregelen werken en of we nog dingen moeten verbeteren."