Enkele cafés openden vannacht al even de deuren: "Het zeveren met elkaar, dat hebben we gemist"

Ook in café het Dravershof in Pepingen, Vlaams-Brabant, werden vannacht pintjes getapt. "Het startschot is gegeven, en ik heb het nog niet verleerd", zei uitbater Kris De Vroede.

Sander Geerts kwam met enkele voetbalvrienden langs voor een frisse pint. "Elk van ons is al die tijd in zijn bubbel gebleven, we zijn blij dat we opnieuw kunnen afspreken."