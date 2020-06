Camping Grimbergen opent vandaag na lockdown: "Heel blij dat we kunnen heropstarten"

Geert Chrispeels is opgelucht. Hij kan vandaag de poort van zijn camping opnieuw openen voor toeristen. Geert baat de camping intussen al bijna een kwarteeuw uit. Die telt momenteel 90 plaatsen. "We zien hier mensen uit de hele wereld", vertelt Geert. Er zijn er heel wat die hier elk jaar terugkomen. Op die manier maken we kennis met verschillende culturen en houden we er vriendschappen aan over. "