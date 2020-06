Caravan- en mobilhomeverhuur boomt in Oost-Vlaanderen: “We kochten zelfs 2 extra telefoons om iedereen te beantwoorden”

De coronacrisis heeft een enorme impact op de verkoop en verhuur van mobilhomes en caravans in Oost-Vlaanderen. Uit een kleine steekproef van de redactie van Radio 2 Oost-Vlaanderen blijkt dat de verhuur op sommige plaatsen verdubbeld tot zelfs vervijfvoudigd is. “Vroeger verkochten we 3 tot 4 caravans per week, nu verkopen we er 4 per dag”, klinkt het in Kluisbergen.