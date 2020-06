Ctrl Gym in Brugge hervat indoorfitnesslessen: "Normaal 18 sportievelingen per les, nu maar 6"

"Bij Ctrl Gym sporten we in groep in de "Black Box". Dat is een verduisterde ruimte, waar we ook luide muziek spelen", zegt Martijn. "Normaal geef ik hier les aan 18 sportievelingen tegelijk, maar door de coronacrisis moeten we nu 10 vierkante meter per persoon voorzien. Wij willen geen enkel risico nemen en voorzien uit eigen wil 15 vierkante meter per persoon. We hebben ook een gepersonaliseerd mondmasker laten maken. Onze klanten hoeven die niet te dragen tijdens het sporten, maar het mag wel."