Hoe de dood van George Floyd de vlam in de pan doet slaan: de zwarte bladzijden van Amerika

Vroegere zwarte onrust gingen bijna altijd gepaard met rellen, brandstichting, of plunderingen. De woede leek niet in te dammen. Dat werd vroeger ook normaal gevonden. Het hoorde erbij. Zoals Martin Luther King ooit zei: A riot is the language of the unheard.

De tolerantie voor elke vorm van schade bij protesten lijkt in deze tijd tot nul gereduceerd. Politici, politieke wetenschappers, en grote delen van het publiek spreken er schande van. In Vlaanderen sprak de voorzitter van de socialisten zelfs over “stukskes crapuul” toen er ook rellen waren en vernielingen na een vreedzame optocht.