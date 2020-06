Debbie van "Kamp Waes" heropent fitnesszaak: "Eerste les kan wel pijn doen"

De afgelopen weken werden er in CrossFit Brug 6 in Beerse al buiten lessen gegeven. Vanaf vandaag is binnen lesgeven ook opnieuw toegestaan. Maar dan moeten de coronamaatregelen wel nageleefd worden. "We hebben vakjes gemaakt van 10 vierkante meter per persoon. Iedereen kan dan zijn ding doen in zijn eigen vak. Het zal een hele organisatie worden, maar we zijn er klaar voor", zegt Debbie in "Start je dag".

Ook de leden van Debbies fitnessclub moeten zelf hun steentje bijdragen om de lessen coronaproof te maken. "We laten les per les iedereen op afstand binnenkomen. Als ze materiaal nodig hebben, moeten ze dat één voor één gaan halen. Na de les ontsmet iedereen alles en zet het terug zelf op zijn plaats. Pas als de eerste groep buiten is, mag de tweede groep binnenkomen", vertelt Debbie.