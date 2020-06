Derde dode ree in Tremelo: "Ze sterven van stress door loslopende honden"

Het is verplicht om honden aan de leiband te houden, maar volgens Mieke van Loo houden baasjes zich daar vaak niet aan. "De meeste wandelaars die met een hond komen wandelen, laten hun hond los. Dat is natuurlijk leuk voor de hond. Maar de reeën zitten nu met kleintjes in het hoge gras en die worden opgejaagd door honden, en door stress overlijden ze. Wij vragen heel nadrukkelijk om in het gebied Zegbroek en in elk natuurgebied de hond aan de leiband te houden. Zeker nu de reeën kalfjes hebben."