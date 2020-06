Drie gewonden bij ontploffing bij chemiebedrijf Lanxess in Antwerpen

De medewerkers waren aan het werk aan een pomp in de vestiging van Lanxess aan de Scheldelaan in Lillo. Op die plek worden producten gemaakt die gebruikt worden voor het maken van plastic. Het is nog niet duidelijk wat er precies is misgelopen, maar plots was er een ontploffing. Drie medewerkers raakten lichtgewond. Ze werden eerst ter plaatse verzorgd en daarna naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer was onmiddellijk ter plaatse en de situatie is ondertussen onder controle. Ze voerde ook metingen uit en daaruit blijkt dat er geen gevaar is voor de omgeving.