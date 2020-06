Droogte legt Romeinse forten, wegen en villa's in Wales bloot

In 43 na Christus vielen de Romeinen het gebied binnen dat later het huidige Engeland en Wales zou worden. Tientallen jaren leverden de Romeinen strijd met de plaatselijke stammen. Ze wonnen het pleit, voegden het gebied toe aan hun rijk en noemden het Britannia, met Londinium (Londen) als belangrijkste stad. Britannia bleef tot ongeveer 410 na Christus een Romeinse provincie.

In Cambria (de Romeinse naam voor Wales, red) zijn meerdere restanten van de Romeinse tijd terug te vinden. Een bekend voorbeeld is Caerleon, in het zuiden van Wales, waar het best bewaarde Romeinse amfitheater in Groot-Brittannië terug te vinden is, net als fundamenten van militaire barakken en een badhuis. Er zijn nog altijd tal van ontdekkingen te doen, en wetenschappers blijken daarbij een handje geholpen te zijn door de droogte van 2018.

Net als grote delen van Europa kampte Wales twee jaar geleden met een lange hitte- en droogteperiode. Droogte betekent meestal geen goed nieuws, en terecht. Maar archeologen van de Royal Commission on Ancient and Historical Monuments of Wales (RCAHMW) konden net daardoor sporen van meer dan 200 oude Romeinse sites in Wales terugvinden.