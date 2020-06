Eet- en sfeercafé Souffleur in Kortrijk opent weer de deuren: "Blij dat we eindelijk opnieuw mogen werken"

Het is vandaag markt in Kortrijk. Het is dus aangenaam druk bij eet- en sfeercafé Souffleur. "We zijn benieuwd hoe de klanten zullen reageren", zegt David. "We hebben de zaak wat moeten herinrichten en overal staan er plexischermen. Zo kunnen onze gasten op een veilige manier genieten van hun bezoek."

Sadik is een vaste gast in de Souffleur en is blij dat hij weer met zijn voeten onder tafel kan schuiven. "Ik ben nu aan het genieten van een lekker stukje kabeljauw", zegt hij. "De afgelopen weken waren moeilijk, want zelf kook ik niet graag."