Enkele schermutselingen en aanhoudingen bij betoging tegen racisme in Leuven

De manifestanten reageerden op een oproep op sociale media om te betogen en verzamelden op het Martelarenplein. Ondanks het feit dat enkele aanwezigen de betogers vroegen om terug naar huis te gaan omdat de betoging niet aangevraagd was en er ook organisatorisch niets voorzien was ter voorkoming van rellen en verspreiding van het coronavirus trok na verloop van tijd toch een aantal personen via de Diestsestraat de stad in om te betogen.