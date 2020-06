Toch geen anti-racismebetoging in Brugge na rellen in Brussel 

Gisteren waren er in heel wat steden betogingen met als slogan "Black Live matters", onder meer in Brussel en Antwerpen. Maar het liep daar uit de hand, door een beperkte groep relschoppers.

Het lijkt er op dat mensen uit die groep ook van plan waren om af te zakken naar Brugge. Burgemeester Defauw van Brugge vindt het erg jammer dat de actie niet kan doorgaan. Hij was van plan om zelf aanwezig te zijn samen met de korpschef van de politie, maar ze willen geen risico nemen: "Sommige mensen wilden misbruik maken van de betoging om politiegeweld uit te lokken. Dit kan niet in een manifestatie die erop gericht is om geweld tegen te gaan. In samenspraak met de organisatoren hebben we beslist om het niet te laten doorgaan, maar we kijken voor een alternatief."

De organisatoren zullen morgen ontvangen worden door de burgemeester op het stadhuis. "We willen ons duidelijk aan hun kant scharen en ontvangen hen op het stadhuis. We kijken wat er in de toekomst nog kan georganiseerd worden in Brugge."