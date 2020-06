Erasmus Hogeschool Brussel zet drie docenten op non-actief na lacherige opmerkingen over studenten

Ondertussen heeft de school maatregelen genomen, zegt directeur Ann Brusseel: "De docenten zijn op non-actief gezet. We hebben beslist dat we online examens niet meer gaan filmen. En we gaan bekijken hoe we beter in dialoog kunnen gaan rond diversiteit, over hoe we het kunnen aanpakken om te praten over moeilijke thema's. En daarin gaan we de docenten begeleiden. We schakelen de professionele hulp in van een instituut dat gespecialiseerd is in samenleven en diversiteit."