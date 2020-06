Frankrijk verbiedt nekklem als politietechniek in strijd tegen politiegeweld en pleit voor nultolerantie tegen racisme

“De techniek wordt niet langer gebruikt en zal ook niet meer onderwezen worden in politiescholen”, dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner gezegd tijdens een persconferentie. “Het is een methode die gevaren met zich meebrengt”. De nekklem is een techniek, om mensen te immobiliseren, waarbij de keel van een persoon in de kom van de elleboog wordt gelegd, daarbij wordt druk uitgeoefend op keel en hals.

Deze techniek wordt door politieagenten over de hele wereld gebruikt en is meermaals in opspraak gekomen omdat verschillende personen waarbij deze techniek werd gebruikt, zijn gestorven omwille van onder andere zuurstoftekort. Frankrijk wil daarom een verbod.