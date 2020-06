Politici volgden niet altijd adviezen van expertengroep GEES: van bubbel van twee tot 70 decibel op café

De eindrapporten van de GEES-expertengroep zijn vandaag openbaar gemaakt. De GEES is een groep deskundigen die de versoepeling van de coronamaatregelen in goede banen moet leiden. Ze bereiden ook de overgang naar het "normale" leven voor. De groep wordt geleid door professor Erika Vlieghe van het UZ Antwerpen.

Premier Sophie Wilmès maakte vandaag de vijf GEES-rapporten van de afgelopen weken openbaar. Die rapporten zijn erg belangrijk, omdat ze gebruikt werden bij de politieke beslissingen over de exitstrategie. Door de publicatie van de rapporten is er nu meer transparantie over dat beslissingsproces. Experten van de GEES drongen daar al langer op aan.