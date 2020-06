Na de dood van George Floyd in Minneapolis: Gemeenteraad wil politie ontmantelen

Maar in het protest na de dood van George Floyd werd een volledige hervorming van de politie geëist. De Gemeenteraad is daar op ingegaan, al is het niet meteen duidelijk hoe de ontmanteling concreet zal worden ingevuld. Raadsleden, die de ontmantelingsbelofte ondertekenden voor honderden toeschouwers, zeiden dat ze niet onmiddellijk plannen hadden voor hoe de politie vervangen wordt. Ze zeiden met de gemeenschap te willen overleggen over een nieuwe structuur voor de openbare veiligheid.