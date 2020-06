Zijn haarzakjes gekweekt uit menselijke stamcellen op termijn wonderoplossing voor wie kaal is? 

“Men probeert al lange tijd in laboratoria nieuwe haren en nieuwe huid te maken, maar dat blijkt niet zo gemakkelijk", zei haarspecialist Barry Dekeyser vanmiddag in "Nieuwe feiten" op Radio 1. "De huid is een orgaan, dat is heel complex. Vanuit menselijke stamcellen heeft men in een laboratorium een structuur gemaakt die heel erg op de huid lijkt en die bevat ook haarzakjes. Die structuur heeft men ingeplant bij naakte muizen, dat zijn muizen die geen haarzakjes in de huid hebben. Men zag dat er nieuwe huid werd gevormd, die ook haren en haarzakjes bevatten."