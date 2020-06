Hoepelrokken tonen aan dat 1,5 meter afstand houden niet kan in Evere

In Evere wil burgerbeweging 1140/0 meer plaats voor voetgangers en fietsers in de gemeente. De voetpaden in Evere zijn te smal om anderhalve meter afstand te kunnen houden. Dat hebben ze aangetoond door twee inwoners met een hoepelrok over het voetpad te laten lopen. De burgerbeweging wil nu samen met de gemeente bekijken hoe ze dat probleem kunnen aanpakken.