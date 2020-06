Eerste lunch na corona: restaurants in heel Vlaanderen openen met een bang hartje  

Ook bij Le Quotidien in Leuven verliest uitbaatster Tine heel wat plaatsen: “Vooral binnen heeft dat een impact, op ons terras zijn we niet veel plaats kwijt, maar binnen hebben we moeten schuiven met de tafels. En dan hebben we onze menu’s die we aangepast hebben om zo weinig mogelijk verlies te hebben en ook om een beetje af te wachten hoe druk het gaat zijn. Klanten kunnen kiezen tussen een wegwerpmenu of een menu dat ze kunnen inscannen via de smartphone. Kwestie om geen menu's te moeten weggooien.”