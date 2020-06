Ook Limonata in Genk weer open na maandenlange sluiting: "Veel nieuwe klanten door coronacrisis"

In de Stalenstraat in Genk zijn ze er klaar voor. Emrullah Guvenc en Tuba Gedik staan te popelen om weer klanten te ontvangen. "We zijn benieuwd hoe alles gaat lopen", zeggen ze.

De afgelopen weken waren heel leerrijk voor het koppel. Ze zijn ook benieuwd of hun vaste klanten zullen terugkeren, al zullen er ook wel wat nieuwe gezichten tussen zitten. "Tijdens de leveringen heb ik veel nieuwe klanten ontmoet", vertelt Guvenc. "Sommige mensen wilden tijdens de lockdown experimenteren en eens ergens anders eten bestellen." En de vaste klanten? "We zullen zien of ze terugkomen. Je weet natuurlijk ook niet wat die mensen de voorbije drie maanden hebben meegemaakt."

