In Beringen gingen de eerste cafés al open om middernacht: “We hebben ons café gemist. Nu gaan we eerst een pintje drinken”

Klokslag 12 uur gaan de deuren open van de twee cafés. De klanten moeten eerst hun handen ontsmetten met alcoholgel. Cafébaas Bert Baptist van De Stam: “We hebben ook alle tafeltjes uit elkaar gezet zodat er genoeg afstand tussen de klanten is. Aan de toog hangen is er voorlopig niet bij.” De klanten laten het niet aan hun hart komen. “Na drie maanden kunnen we eindelijk nog eens naar ons vertrouwd café. Ik heb dat hard gemist”, vertelt een klant opgelucht. “Thuis iets drinken is leuk, maar hier is het veel leuker.”