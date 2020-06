Laatste coronapatiënt in Nieuw-Zeeland genezen verklaard: "Ik deed een vreugdedansje", aldus de premier

Nieuw-Zeeland lijkt verlost van het coronavirus. De laatste patiënt die nog ziekteverschijnselen vertoonde, is genezen verklaard en mocht uit isolatie. In Nieuw-Zeeland waren 1.154 bevestigde ziektegevallen en 22 doden (op vijf miljoen inwoners). Er zijn geen nieuwe besmettingen geweest in de afgelopen 17 dagen. Premier Jacinda Ardern zei op een persconferentie dat ze het goede nieuws heeft gevierd met een "dansje" in haar woonkamer thuis.