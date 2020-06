Lam Gods vanaf 1 juli weer te bezichtigen

Hoe zo’n bezoekje zal verlopen, is voorlopig nog niet duidelijk. Het bisdom onderzoekt momenteel hoeveel personen op een veilige manier binnen kunnen in de exporuimte. Er is intussen ook al een circulatieplan uitgestippeld om de doorstroming bij een heropening vlot te laten verlopen. “We zijn daar nog volop mee bezig”, gaat Malfliet verder. “Als onze website midden juni online komt, gaan we ook verder communiceren over de maatregelen.”